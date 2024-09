Biasin contro Ibrahimovic: "In questo momento è lui il problema, non è all’altezza del compito che gli è stato affidato"

Proseguono i commenti e opinioni in merito alla particolare situazione del Milan di Fonseca, chiamato a provare a riscattarsi nel delicato derby di domenica sera contro l'Inter. Di questo ne ha parlato Fabrizio Biasin, giornalista ed opinionista de Le Cronache di Spogliatoio. Le sue considerazioni sui rossoneri e sul ruolo di Ibrahimovic:

"Secondo me Ibra in questo momento è il problema , perché ha dato l’ok per prendere un allenatore che a quanto pare è inadeguato. Perché è sparito e qualcuno prima o poi ci dirà perché ma è sparito. E chi si autodefinisce plenipotenziario di una società così importante non può sparire mai".

Quindi aggiunge: "Io penso che lui conti moltissimo ed è quello che teoricamente dovrebbe risolvere i problemi, che parla dopo la partita e non prima. Se lui dice "io sono il leone" e poi il leone non c’è… Io penso che lui sia molto importante nel Milan ma non sia all’altezza del compito che gli è stato affidato. Ma minimamente. Perché non ha la preparazione minima. Ha iniziato tardissimo a giocare a calcio e iniziato prestissimo a fare una cosa così enorme come guidare una società così importante. Questo è un grosso problema per il Milan perché non ha un altro che può fare questo"