Biasin: "Fonseca si è sentito un po' solo rispetto a tutta questa situazione"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'L'Ascia o raddoppia', il collega Fabrizio Biasin ha detto la sua sulle forti dichiarazioni di Paulo Fonseca nel post partita di Champions League contro la Stella Rossa:

"Rispetto a tutto quello che abbiamo sentito ieri, finisce una partita che tu hai vinto, ed è la quarta vittoria di fila in Champions League, che non capitava dal 2005. Quindi tendenzialmente puoi anche digerire una partita non bellissima dove però hai fatto risultato, punti, e la classifica ti sorride a questo punto.

In realtà credo che Fonseca covasse questa cosa da un paio di giorni, quantomeno dal post Atalanta, da quando la società l'ha lasciato solo. Perché quando nel giorno successivo alla partita di Bergamo si legge "la società Milan fa filtrare di essere d'accordo con l'allenatore", io la prima cosa che ho pensato è: ma rispetto a quello che è successo, può esistere una società che può far filtrare? Deve esistere un dirigente che o si mette di fianco all'allenatore quando l'allenatore espone, o il giorno dopo mette il faccione e dice "Noi siamo con il nostro allenatore".

La società può far filtrare qualunque cosa, ma significa che non è d'accordo con il suo allenatore, o quanto meno non lo lascia la. E secondo me Fonseca questa cosa non l'ha digerita, quindi si aspettava un sostegno concreto, deciso, pubblico da parte della società e anche da parte probabilmente da qualche giocatore importante. In realtà lui si è sentito un po' solo rispetto a questa situazione e l'ha tirata fuori tutta ieri (mercoled', ndr) dicendo "Non van bene i giocatori" ma lo dice ai giocatori per parlare anche ai dirigenti".