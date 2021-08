Biasin: "Ilicic sarebbe un grande innesto per il Milan"

Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista Fabrizio Biasin ha espresso la sua riflessione sul mercato del Milan. Questo il suo pensiero: "Giroud si è presentato al Milan e lo ha fatto con una discreta proprietà di linguaggio e generale “intelligenza”: non è da tutti. Ha detto un sacco di cose, una in particolare: “Potevo andare all'Inter? Sono cristiano e credo nel destino. Dio ha voluto che fossi qui al Milan e non all'Inter...". La simpatica battuta è presto scritta: “Ora bisogna vedere per chi tifa Dio…”. Ecco, il Milan ha fatto un bel colpo, perché di questo giocatore aveva certamente bisogno. Ora in casa rossonera si attendono novità per “l’esterno alto”: Ilicic sembrava una sparata e piano piano è diventata una possibilità concreta. Al netto del suo essere piuttosto discontinuo, sarebbe un grande innesto"