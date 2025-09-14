Como, Fabregas: "Morata? Il momento arriva per tutti"

(ANSA) - MILANO, 13 SET - "Sarebbe stato meglio se fosse rimasto qua. Noi però siamo fortunati, giochiamo lunedì e normalmente una volta alla settimana. Se invece giochi in Europa non c'è tempo. Ma lui è abituato, ha fatto tutta la carriera così. Solo lui può dirti come sta. Però è molto vicino, ha giocato anche 20-25 minuti con la Nazionale. Il momento arriva per tutti". Il tecnico del Como, Cesc Fabregas ,apre la conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa - in programma lunedì - facendo il punto su Alvaro Morata che probabilmente non partirà titolare. Nel ballottaggio viene dato per favorito Douvika. Confermata in buona parte la formazione che ha affrontato il Bologna rimediando una sconfitta.

Il tecnico invita a pazientare con giocatori come Buturina: "Può essere la sua opportunità oppure entrerà a gara in corso. Arriva da un altro Paese, con un altro tipo di intensità, sono convinto che darà tanto. Alcune volte quando si vuole forzare le cose è peggio. Ha solo 22 anni, dobbiamo ricordarlo. Spesso sento che è costato 17 milioni e c'è pressione come se fosse Maradona". Fabregas incontra Viera - oggi alla guida del Genoa - ed entrambi sono tecnici in serie A: "Patrick è un riferimento come persona, giocatore e ora come allenatore. Prima aveva una difesa sempre a zona, giocava dal basso, ma ora è sempre diretto, trova soluzioni in avanti e non così indietro. Una squadra il Genoa che va forte e difende bene, lo rispetto molto nel mondo del calcio". (ANSA).