Probabile formazione Milan: dubbio Pulisic-Rabiot, possibile esordio per De Winter

Il Milan è pronto a tornare in campo, in occasione del terzo turno della Serie A Enilive 2025/2026, i rossoneri ospiteranno domani alle 20.45 a San Siro il Bologna, in quello che è il primo vero big match della stagione. Entrambe le squadre sono a quota tre punti, con una sconfitta alla prima e una vittoria alla seconda: le due formazioni si incroceranno per la prima volta dalla finale di Coppa Italia dello scorso maggio.

L'assenza più pesante, anche questa volta, è quella di Rafael Leao che, secondo quanto confermato da Allegri, ritornerà se va bene in Coppa Italia contro il Lecce. Non ci sarà anche l'altro lungodegente Ardon Jashari. Per il resto il tecnico livornese avrà tutti a disposizione, inclusi gli ultimissimi arrivi Nkunku, Rabiot e Odogu che però non dovrebbero partire dall'inizio. Davanti a Maignan ci dovrebbe essere un cambio nella linea a tre con l'esordio probabile di Koni De Winter, al posto di Pavlovic, schierato accanto a Tomori e Gabbia. Sugli esterni non si cambia: Saelemaekers ed Estupinan che saranno sulla linea mediana insieme a Modric, Loftus e Fofana. In attacco ci si attende la coppia Pulisic-Gimenez.

Il grande dubbio riguarda proprio l'americano, rientrato per ultimo dalle Nazionali, che potrebbe essere utilizzato come arma a gara in corso: in questo caso Loftus-Cheek sarebbe spostato da seconda punta e Rabiot verrebbe schierato nella posizione di mezzala.

PROBABILE MILAN (3-5-2)

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 5 De Winter

56 Saelemaekers 8 Loftus-Cheek 14 Modric 19 Fofana 2 Estupinan

11 Pulisic, 7 Gimenez

A disp.: 1 P.Terracciano 96 Torriani, 31 Pavlovic, 27 Odogu, 33 Bartesaghi, 24 Athekame, 4 Ricci, 12 Rabiot, 18 Nkunku, 25 Balentien.

All. Allegri

Ballottaggio: Pulisic-Rabiot 55-45%

Indisponibili: Leao (polpaccio), Jashari (perone)

Squalificati: nessuno

La designazione arbitrale

MILAN – BOLOGNA h. 20.45

Arbitro: MARCENARO

Assistenti: BERTI – CECCON

IV: RAPUANO

VAR: FABBRI

DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA

Data: sabato 13 settembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it