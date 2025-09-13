Probabile formazione Milan: dubbio Pulisic-Rabiot, possibile esordio per De Winter
Il Milan è pronto a tornare in campo, in occasione del terzo turno della Serie A Enilive 2025/2026, i rossoneri ospiteranno domani alle 20.45 a San Siro il Bologna, in quello che è il primo vero big match della stagione. Entrambe le squadre sono a quota tre punti, con una sconfitta alla prima e una vittoria alla seconda: le due formazioni si incroceranno per la prima volta dalla finale di Coppa Italia dello scorso maggio.
L'assenza più pesante, anche questa volta, è quella di Rafael Leao che, secondo quanto confermato da Allegri, ritornerà se va bene in Coppa Italia contro il Lecce. Non ci sarà anche l'altro lungodegente Ardon Jashari. Per il resto il tecnico livornese avrà tutti a disposizione, inclusi gli ultimissimi arrivi Nkunku, Rabiot e Odogu che però non dovrebbero partire dall'inizio. Davanti a Maignan ci dovrebbe essere un cambio nella linea a tre con l'esordio probabile di Koni De Winter, al posto di Pavlovic, schierato accanto a Tomori e Gabbia. Sugli esterni non si cambia: Saelemaekers ed Estupinan che saranno sulla linea mediana insieme a Modric, Loftus e Fofana. In attacco ci si attende la coppia Pulisic-Gimenez.
Il grande dubbio riguarda proprio l'americano, rientrato per ultimo dalle Nazionali, che potrebbe essere utilizzato come arma a gara in corso: in questo caso Loftus-Cheek sarebbe spostato da seconda punta e Rabiot verrebbe schierato nella posizione di mezzala.
PROBABILE MILAN (3-5-2)
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 5 De Winter
56 Saelemaekers 8 Loftus-Cheek 14 Modric 19 Fofana 2 Estupinan
11 Pulisic, 7 Gimenez
A disp.: 1 P.Terracciano 96 Torriani, 31 Pavlovic, 27 Odogu, 33 Bartesaghi, 24 Athekame, 4 Ricci, 12 Rabiot, 18 Nkunku, 25 Balentien.
All. Allegri
Ballottaggio: Pulisic-Rabiot 55-45%
Indisponibili: Leao (polpaccio), Jashari (perone)
Squalificati: nessuno
La designazione arbitrale
MILAN – BOLOGNA h. 20.45
Arbitro: MARCENARO
Assistenti: BERTI – CECCON
IV: RAPUANO
VAR: FABBRI
DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA
Data: sabato 13 settembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it
