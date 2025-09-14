Si dice che con Vlahovic il Milan sarebbe tra le prime 4. E con Nkunku e Gimenez? Allegri: "Mi viene da sorridere"

vedi letture

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, si è così espresso in conferenza stampa.

C'è chi diceva che con Vlahovic il Milan sarebbe arrivato di sicuro tra le prime quattro. Con Nkunku e Gimenez?

"Mi viene da sorridere quando mi dicono che con quello si vince e con quell'altro si perde. Nel calcio ci sono troppe variabili, bisogna essere bravi a gestire l'imprevisto. Non si può dire che con uno si vince e l'altro si perde, l'imprevisto è dietro l'angolo. Possiamo solo lavorare con grande passione per cercare di creare i presupposti per poter vincere partite. Il resto sono chiacchiere simpatiche da sentire. Di sicuro non c'è niente, di sicuro c'è solo che bisogna lavorare. Il resto sono solo chiacchiere".

Il Milan è pronto dopo il mercato?

"Non so se è pronto o non pronto, so solo che domani giochiamo col Bologna ed è una partita che bisogna vincere. Bisogna cominciare a vincere in casa, non sarà semplice. Sono arrivati tre giocatori nuovi, sono molto contento della rosa a disposizione, la società ha fatto un buon lavoro. Sono arrivati giocatori con più partite nelle gambe e giocatori giovani, un buon mix. Abbiamo tutti in testa che sarà un percorso difficile per tornare a giocare la Champions League".

Rosa corta?

"La rosa ha il numero giusto di giocatori per poter affrontare la stagione. 19 giocatori di movimento più dei giovani dell'U23 che sono bravi e hanno la possibilità di lavorare con noi e di crescere".