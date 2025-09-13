MN - Tifo organizzato, il Milan al lavoro con le istituzioni per trovare una soluzione definitiva

Il Milan è in campo e continua a dialogare con le istituzioni per cercare delle soluzioni che possano riportare il tifo organizzato a San Siro. Il comunicato di ieri della Curva Sud purtroppo ha confermato come non vi siano ancora le condizioni per poter riaccendere lo stadio come tutti vorrebbero. Non c’è una singola parte del club, dai dirigenti ai giocatori, che non voglia il ritorno della bolgia rossonera che ha fatto tanta paura agli avversari negli scorsi anni.

L’inchiesta “Doppia Curva” ha portato effetti molto importanti, ma adesso è arrivato il momento di cambiare pagina e consentire a chi vuole organizzare il tifo di poterlo fare, ben sapendo quelli che sono i limiti operativi. Seppur dopo diverse nuove approvazioni, l’aver detto “no” ad alcune delle ultime proposte degli striscioni e averne vietati altri pone la discussione ad un punto focale.

Il Milan senza il suo tifo rischia seriamente di subire un danno, soprattutto sportivo, perché perdere eventualmente dei punti poiché “in casa” ci giocano gli altri, non è il massimo della vita per un club che deve tornare in Champions League.

Ecco perché il club sta intensificando i contatti con le istituzioni per poter arrivare ad un dunque: nel rispetto delle regole e della collettività riavere un tifo organizzato e coordinato durante le proprie partite interne. Cose che in trasferta, come a Lecce, invece non esistono.

Proposta in Lega sui prezzi del settore ospiti

Il Milan, inoltre, ha al vaglio una proposta importante da presentare in Lega Calcio. Un disegno che riguarda i prezzi dei biglietti dei settori ospiti e della possibilità di apporre un tetto massimo a livello di costo. Questo tetto già esiste tra UEFA e altre maggiori leghe europee, mentre in Italia vi è una normativa diversa, dove i club devono applicare al settore ospiti lo stesso prezzo del settore equivalente all’interno dello stadio. Ma ciò, nella stragrande maggioranza dei casi, non avviene come abbiamo fatto notare per la trasferta di Udine (clicca qui), ma anche in altri impianti. Una proposta importante, che il club rossonero vuole presentare al più presto e che vorrà mettere ai voti del resto delle altre società.

di Pietro Mazzara.