Serie A, i risultati di ieri e la classifica aggiornata: Napoli e Juve in cima

La Serie A è ripartita con il botto dopo la pausa Nazionali. Tre gare nel sabato che ha aperto la terza giornata di campionato con risultati e gare importanti. Dopo l'antipasto con il Cagliari che ha vinto in casa 2-0 contro il Parma, alle 18 c'è stata la partita pazza tra Juventus e Inter vinta dai bianconeri con il risultato di 4-3. Infine il Napoli ha dominato la Fiorentina in trasferta e vinto per 3-1. Oggi tocca al Milan che chiude il programma domenicale contro il Bologna alle 20.45.

il programma:

Sabato 13/09

ore 15, Cagliari-Parma 2-0

ore 18, Juventus-Inter 4-3

ore 20.45, Fiorentina-Napoli 1-3

Domenica 14/09

ore 12.30, Roma-Torino

ore 15, Atalanta-Lecce

ore 15, Pisa-Udinese

ore 18, Sassuolo-Lazio

ore 20.45, Milan-Bologna

Lunedì 15/09

ore 18.30, Verona-Cremonese

ore 20.45, Como-Genoa

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Napoli 9*

2. Juventus 9*

3. Cremonese 6

4. Roma 6

5. Cagliari 4*

6. Udinese 4

7. Inter 3*

8. Lazio 3

9. Milan 3

10. Como 3

11. Bologna 3

12. Atalanta 2

13. Fiorentina 2*

14. Pisa 1

15. Genoa 1

16. Parma 1*

17. Lecce 1

18. Hellas Verona 1

19. Torino 1

20. Sassuolo 0

*una partita in più