Serie A, i risultati di ieri e la classifica aggiornata: Napoli e Juve in cima
La Serie A è ripartita con il botto dopo la pausa Nazionali. Tre gare nel sabato che ha aperto la terza giornata di campionato con risultati e gare importanti. Dopo l'antipasto con il Cagliari che ha vinto in casa 2-0 contro il Parma, alle 18 c'è stata la partita pazza tra Juventus e Inter vinta dai bianconeri con il risultato di 4-3. Infine il Napoli ha dominato la Fiorentina in trasferta e vinto per 3-1. Oggi tocca al Milan che chiude il programma domenicale contro il Bologna alle 20.45.
il programma:
Sabato 13/09
ore 15, Cagliari-Parma 2-0
ore 18, Juventus-Inter 4-3
ore 20.45, Fiorentina-Napoli 1-3
Domenica 14/09
ore 12.30, Roma-Torino
ore 15, Atalanta-Lecce
ore 15, Pisa-Udinese
ore 18, Sassuolo-Lazio
ore 20.45, Milan-Bologna
Lunedì 15/09
ore 18.30, Verona-Cremonese
ore 20.45, Como-Genoa
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Napoli 9*
2. Juventus 9*
3. Cremonese 6
4. Roma 6
5. Cagliari 4*
6. Udinese 4
7. Inter 3*
8. Lazio 3
9. Milan 3
10. Como 3
11. Bologna 3
12. Atalanta 2
13. Fiorentina 2*
14. Pisa 1
15. Genoa 1
16. Parma 1*
17. Lecce 1
18. Hellas Verona 1
19. Torino 1
20. Sassuolo 0
*una partita in più
