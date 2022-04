Biasin: "Milan frenetico contro il Bologna. C'è bisogno però di un attaccante che non sia troppo in là con gli anni"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Fabrizio Biasin nel suo editoriale per TMW, ha parlato del Milan dopo il pareggio contro il Bologna. Ecco le sue parole: “Chiusura sul Milan, fermato da un Bologna davvero volitivo. I rossoneri ci hanno provato (30 conclusioni), ma in più di un momento della partita hanno peccato di frenesia. Ecco, a prescindere da come finirà la stagione, il Diavolo ha sicuramente una priorità: un attaccante capace che però non sia troppo in là con gli anni o, al contrario, solo una promessa. Pioli se lo merita”.