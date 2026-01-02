Biasin: "Penso che il Milan possa avere una piccola chance in più rispetto a Napoli e Inter per lo Scudetto"

Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso a Radio Tutto Napoli sulla lotta Scudetto: "È difficile, ci sono tante squadre in pochi punti. Restando coerente con quanto dicevo in estate, al netto della forza di Napoli e Inter, penso che il Milan possa avere una piccola chance in più: ha una rosa più corta, ma può sfruttare la settimana tipo senza coppe. Potrebbe ripetere ciò che ha fatto il Napoli l’anno scorso".

Il 2025 è stato l’anno del Napoli e di Antonio Conte. Oggi il Napoli è davvero la squadra favorita?

"Il Napoli ha vinto uno Scudetto non facilmente pronosticabile ed è stato bravissimo Conte a sfruttare una stagione a quota bassa. Ormai però il Napoli è una realtà solidissima del nostro campionato da anni, non da una stagione sola. Conte usa una comunicazione molto strategica: sa che certe dichiarazioni, in Italia, servono a spostare equilibri e pressioni. Ma credo sappia benissimo di allenare una società fortissima, forse oggi anche davanti a Inter, Milan e Juventus".

L’Inter ha scelto Chivu: vedi similitudini con Conte?

"Sono due storie molto diverse. Conte ha una carriera e una bacheca enormi, Chivu è all’inizio. Devo dire però che mi ha sorpreso: in pochi mesi ha dimostrato di saper tenere il gruppo all’altezza degli obiettivi. A livello comunicativo è molto bravo e apprezzo il suo tentativo di normalizzare il calcio, ricordando che resta un gioco".