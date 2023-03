Biasin risponde a Sanchez: "Per colpa sua che si è fatto buttare a terra da un avversario più furbo l'Inter perse il derby"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabrizio Biasin, giornalista di fede interista, ha risposto nel suo editoriale per L'Interista alle parole di Alexis Sanchez, che ha dichiarato di aver detto l'anno scorso a Simone Inzaghi che avrebbero perso il derby se il cileno non avesse giocato: "Sanchez se la prende con Inzaghi. Dice che con lui in campo nel derby perso 1-2 l’Inter non avrebbe affatto perso. “Gliel’ho detto a Inzaghi, fammi giocare altrimenti perdiamo”. E infatti ha giocato. E l’Inter ha perso. Per colpa sua che si è fatto buttare a terra da un avversario più furbo. Alexis, ti si vuole bene ma taci che è meglio".