Big a parametro zero - Duttilità e fantasia sulla trequarti. Otavio tra Milan, Roma e Siviglia

Da oggi, tutti i calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno possono firmare un contratto con un altro club valido per la prossima stagione. L’approfondimento TMW.

Otavio Edmilson da Silva Monteiro, noto semplicemente come Otavio , è un centrocampista offensivo classe 1995 del Porto, che lo acquistò nel nel 2014 per cederlo al Vitoria Guimaraes nel febbraio successivo. Un anno e mezzo dopo, il brasiliano tornò alla base e da allora è sempre stato titolare inamovibile. Tecnica, velocità e grande fantasia, ma un grande difetto: la scarsa continuità. Un "problema" che lo ha sempre frenato e che probabilmente gli ha impedito di attirare le attenzioni dei grandi club, anche se il contratto in scadenza a giugno potrebbe concedergli un'occasione tutta da sfruttare..

Occhio a Monchi - Sono pochissime le possibilità che il giocatore verdeoro resti in Portogallo. Otavio si muoverà a parametro zero in estate e per questo potrebbe essere un buon affare per chi lo prenderà. Il Milan avrebbe già presentato la sua offerta al giocatore: pronto un quadriennale con un ricco stipendio e un bonus di 1,5 milioni alla firma. Ma i rossoneri dovranno prestare grande attenzione alla Roma di Tiago Pinto (che conosce molto bene il trequartista) e al Siviglia: Monchi ha già fiutato il colpo, attirato dalla duttilità del ragazzo.

Squadra attuale: dal 2016 al Porto.

Età: 25 anni.

Ingaggio attuale: 930.000 euro

Valore di mercato secondo Transfermarkt: 21 milioni di euro.