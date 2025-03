Big fuori a Lecce? Conceiçao: "Nessuno ha firmato per giocare sempre, gioca chi mi dà più garanzie"

Alla vigilia della sfida contro il Lecce, Sergio Conceiçao ha parlato così delle possibili scelte di formazione:

Domani quindi ci sarà l'esclusione di alcuni big?

"Sono il primo che non voglio perdere. Sarei masochista a pensare di mettere una squadra che non sia la migliore per vincere la partita. Poi ci sono altri momenti, ci sono 90 e più minuti, c'è questa gestione da fare e mi pagano per questo. Io scelgo in base alla forma dei giocatori, ad esempio uno ha tanta qualità e fisicamente non è a posto o in allenamento non mi dà le sensazioni giusti. Non è che hanno firmato per giocare sempre, gioca chi mi dà più garanzie. Pagano i leader domani? Sono io il leader, sono io che pago".

Quanto manca per vedere il Milan che vuole lei tatticamente?

"Si sta lavorando. In questo momento non voglio entrare nello specifico. Giampaolo sarebbe contento se dicessi qualcosa del genere. Stiamo lavorando, la settimana è stata importante per le dinamiche che vogliamo quando abbiamo e non abbiamo la palla".