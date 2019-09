Biglia: "Prima di Verona Giampaolo ci ha detto..."

Lucas Biglia, intervistato da Sportmediaset, ha parlato della possibilità di riuscire a fare un colpo con l'Inter, sottolineando che tutte le gare hanno la stesa importanza: “Non penso sarebbe un ‘colpo’. Dobbiamo rispettare tutti gli avversari. Il mister (Giampaolo, ndr) prima della partita di Verona ci ha detto ‘Ragazzi, oggi sono 3 punti come quelli che potrebbero essere domenica prossima”. Le squadre vanno tutte rispettate perché tutte ti possono mettere in difficoltà. Quindi il derby deve essere uno stimolo in più, vincere un derby e continuare a lavorare in questa maniera ci porta ad avere più certezze in quello su cui lavoriamo."