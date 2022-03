Biglietti Milan-Genoa: le promozioni per riempire San Siro

MilanNews.it

Si è aperta oggi la vendita dei biglietti per la partita contro il Genoa, valevole per la 33° giornata di Serie A, che si giocherà a San Siro venerdì 15 aprile alle ore 20.45. Il Milan con un tweet ha annunciato anche una serie di promozioni con i tagliandi della sfida disponibili a partire da 9€. L'obiettivo è riempire San Siro il più possibile per le ultime importantissime giornate di campionato.