Boato di San Siro per i medagliati olimpici rossoneri Federica Brignone e Dominik Paris

L'onda lunga di entusiasmo per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 non cessa di inondare il cuore degli italiani. Nel pre-partita del Derby di Milano, infatti, tra i tanti volti noti e ospiti di lusso che questa partita attira come sempre, ci sono anche due grandi campioni dello sport italiano che hanno conquistato delle medaglie olimpiche nello sci alpino nelle scorse settimane e che sono due grandissimi tifosi milanisti.

Presenti a San Siro oggi Federica Brignone, due ori conquistati in SuperG e Gigante, e Dominik Paris, che ha vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera. I due atleti sono stati premiati da Zlatan Ibrahimovic meritandosi boato e ovazione del pubblico.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida all'ombra della Madonnina.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Jashari, Nkunku, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mhkitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny. A disp.: J. Martinez, Di Gennaro, Acerbi, de Vrij, Dumfries, Carlos Augusto, Darmian, Calhanoglu, Sucic, Frattesi, L. Martinez, Zopolato, Lavelli. All. Cristian Chivu