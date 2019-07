Boban a MN: "Emozioni forti ma ormai ho cinquant'anni, non piangerò"

Zvonimir Boban, nell'incontro tenuto con i giornalisti a Milanello, ha commentato a MilanNews.it il suo ritorno in rossonero: "Mi fa piacere tornare qua e rivedere questi colori. Le emozioni sono forti, ma ormai ho 50 anni, per cui non piangerò. Ripensando a cosa si è creato qua e cosa abbiamo poi vinto a San Siro è un posto molto speciale per me. Mi fa piacere rivedere tutti".