Boban critica la difesa a 3? Juric: "Il Milan contro di noi ha giocato così"

In una recente intervista, Zvone Boban ha criticato il modo di difendere a 3. Questa la risposta di Ivan Juric, tecnico del Torino, in conferenza stampa: "Il Milan qui contro di noi ha giocato a tre, con Tomori, Kalulu e Kessie, con quest'ultimo che marcava a uomo Pobega. Accettava l'uomo contro uomo a tutto campo, io la chiamo propositiva perché vai a tutto campo. Boban si riferisce al 3-5-2 italiano, per forza sei basso. Ci sono tante squadre in Italia che accettano situazioni pericolose per guadagnare pressing alto, non dipende dai quattro o dai tre ma dall'interpretazione. E tanti allenatori rischiano, così lo spettacolo ci guadagna"