Boban: "Non possiamo accettare di navigare a metà classifica: dobbiamo avere ambizioni giuste"

Intervistato da Sky Sport, Zvonimir Boban ha parlato così del mercato rossonero incentrato sui giovani: “La strategia aziendale è quella. Ma questo è il Milan. Vanno bene i giovani, ma ci devono essere giocatori con esperienza e forza. Qualcuno lo abbiamo in squadra, qualche giovane che è diventato leader. È un bel mix. Abbiamo tanti giovani, forse sarebbe stato un bene avere qualche esperto in più. Siamo convinti che si migliorerà tanto. Anche il nostro gioco migliorerà e che il Milan tornerà dove deve stare. Ma siamo dentro un processo a gradi. I milanisti aspettano da tanto. Né io né Paolo vogliamo aspettare tanto per far sì che succedano delle grandi cose. Non possiamo accettare di navigare a metà classifica. Dobbiamo avere le ambizioni giuste. Non si arriva in un giorno ai livelli dove si era una volta”.