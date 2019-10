Boban: "Pioli? Non arriva in una situazione semplice, ma insieme possiamo uscirne"

Zvonimir Boban, nella conferenza di presentazione di Stefano Pioli, ha dato così il benvenuto al nuovo allenatore del Milan: "Non fa piacere un cambio di allenatore così presto che è una sconfitta per tutti. Crediamo sia stata la decisione giusta per il club, così come era la scelta giusta quella che abbiamo fatto in estate. Do il mio benvenuto a Stefano, non arriva in una situazione semplice, ma insieme possiamo uscire da questo momento"