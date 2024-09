Boban sul ko del Milan: "Tanti problemi ma soprattutto non c'è carattere. Manca un leader"

Zvonimir Boban commenta a caldo il ko del Milan all'esordio contro il Liverpool. Ecco le sue parole a Sky: "Non so quanto il Milan si sia illuso dopo il gol, perché è cosciente di quanto il Liverpool sia superiore. Però ci sono problemi grandi, nella costruzione di gioco, due centrali impacciati, senza coraggio e senza possibilità di giocarla davanti. Nessuno lì in mezzo che si prende la responsabilità per fare qualcosa di più concreto, per fare arrivare la palla agli esterni.

Per un'ora si è giocato solo sulla destra, mai una palla a sinistra a Leao. Tanti problemi ma soprattutto non c'è stata una reazione di carattere, giusto Abraham un po' ma manca un leader e c'è tanto da costruire".