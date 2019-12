Boban: "Uno stop disastroso. Ognuno oggi sente un dolore profondo"

Zvonimir Boban, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Atalanta-Milan. Ecco le sue dichiarazioni: “Giusto essere tristi e sconcertati. Anche preoccupati perché è stata una partita dominata dall’Atalanta, a cui facciamo i complimenti. Non ce lo aspettavamo perché nell’ultimo mese e mezzo la squadra era in crescita. Uno stop disastroso, dovremo avere la forza di reagire già a gennaio. Non ci sono dubbi, ognuno oggi sente un dolore profondo. Soprattutto con la non prestazione che abbiamo visto. Non vogliamo però buttare via il lavoro di un mese mezzo, senza patetiche difese di questa patetica sconfitta. Dal 1’ al 90’ non siamo riusciti ad uscire fuori".