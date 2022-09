Boehly dopo il Chelsea vuole un club portoghese: contatti con Mendes

MilanNews.it

A Todd Boehly non basta il Chelsea. Stando a quanto scrive il Telegraph, la nuova proprietà dei Blues ha in mente un modello multi-club e vorrebbe espandersi acquisendo altre società nel mondo del calcio. Il quotidiano inglese fa sapere che il primo passo è stato parlare con Jorge Mendes per capire i margini di acquisizione di un club in Portogallo. E le trattative sarebbero già in corso.