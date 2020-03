Bollettino Coronavirus nazionale, i numeri: 20.603 malati, 1809 deceduti, 2335 guariti

Come ogni giorno la protezione civile ha diramato il bollettino nazionale riguardante l'emergenza CoronaVirus. Questo il comunicato: "Superati i 20mila malati di coronavirus in Italia: sono complessivamente 20.603, con un incremento rispetto a sabato di 2.853, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 24.747. Sono 2.335 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 369 in più di ieri. Sono arrivate a 1.809 le vittime del coronavirus in Italia. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. In un solo giorno c'è stato un aumento di 368 morti. Sabato l'aumento era stato di 175.Lo ha detto il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile.(ANSA).