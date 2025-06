Bologna, ad Fenucci: "La sconfitta contro il Milan in campionato ci ha aiutato nel preparare la finale di Coppa Italia"

Intervenuto al "Festival della Serie A" a Parma, Claudio Fenucci, ad del Bologna, è tornato a parlare della vittoria della sua squadra in Coppa Italia nella finale contro il Milan: "Le emozioni ci sono ancora, stamattina mi hanno fatto vedere uno dei filmati sul successo che useremo per veicolare le emozioni di quella serata. Si è realizzato un sogno di generazioni di tifosi, che avevano solo sentito i racconti di nonni e genitori sui successi del Bologna. 51 anni dopo siamo tornati a vincere, ancora all’Olimpico. E’ stato un percorso che ancora oggi ci emoziona e ci rende orgogliosi. Al novantesimo c’è stata una reazione scomposta, un mucchio selvaggio, noi dirigenti cerchiamo di rimanere composti ma siamo i primi tifosi. In quel momento c’è stata un’esplosione di gioia collettiva, anche l’insospettabile Sartori, di solito freddo, con un urlo di gioia ha manifestato il suo entusiasmo. E’ il primo successo della nostra gestione, l’anno scorso siamo arrivati in Champions ma la gioia della Coppa Italia credo abbia superato anche le soddisfazioni di un anno fa.

Non c’erano preoccupazioni nel pre-gara, i ragazzi dovevano vivere questa sfida divertendosi. C’era molta concertazione, son passato in ritiro e Italiano aveva ben chiaro il quadro della gara, la sconfitta contro il Milan in campionato ci ha aiutato nel preparare la sfida e gli accorgimenti hanno permesso di portare a casa il risultato. Era un piano studiato, i ragazzi avevano tanta voglia di vincere questo trofeo, ma a spingerci è stata l’energia che arrivava dall’esterno, i tifosi esplodevano su ogni pallone recuperato. Era destino, dovevamo vincere noi. Se fossimo andati in svantaggio si sarebbe complicata la partita, ma è stata l’unica palla gol concessa, alla fine è una vittoria meritata”.