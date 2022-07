Bologna, il terzino scozzese Hickey vicino al Brentford. Fu accostato al Milan

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Aaron Hickey lascia il Bologna. La trattativa per portare lo scozzese al Brentoford è in dirittura d'arrivo, come riporta The Guardian, ed entro il fines settimane dovrebbe essere tutto formalizzato così da consentire a Hickey di sostenere le visite mediche nella giornata di martedì. Al Bologna - scrive The Guardian - andranno circa 22 milioni di euro per il cartellino del terzino che lascerà il club emiliano dopo due anni. (ANSA).