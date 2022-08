Bologna in un periodo difficile: Mihajlovic proverà a riscendere in campo

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna non sta vivendo un momento semplice tra mercato e campo e allora, riporta La Gazzetta dello Sport, scende in campo Sinisa Mihajlovic in prima persona. La rosea spiega che l'allenatore è tornato a Casteldebole per tenere a rapporto la squadra, tenuta sotto osservazione da remoto finora. Miha è arrivato a bordo di un auto blu attorno alle 16, parlando con giocatori e collaboratori in sala video. Voltare subito pagina dopo il ko col Twente per non ripetersi anche in Coppa Italia (contro il Cosenza) nel weekend. Lunedì sera farà di tutto per sedersi in panchina, ma questa opzione va presa assolutamente con le molle.