Bologna-Inter, domani l'ultimo ricorso: in caso di bocciatura si gioca il 27 aprile

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata di domani, il Collegio di Garanzia del Coni discuterà il ricorso presentato qualche settimana fa dall'Inter in merito alla sfida non giocata contro il Bologna. Sarà quello l'ultimo grado di giudizio, con i nerazzurri che contestano alcune presunte lacune procedurali dei rossoblù chiedendo così lo 0-3 a tavolino. In caso di bocciatura del ricorso, la partita si rigiocherà come previsto il 27 aprile.