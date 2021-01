Bologna: Mihajlovic: "Avessimo avuto Ibra avremmo vinto noi"

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GEN - Il Bologna incappa nel secondo ko consecutivo confermando il difetto della mancanza di concretezza sotto porta. A due giorni dalla fine del mercato, Mihajlovic rimpiange l'assenza di una punta: "Avessimo avuto Ibra, sarebbe finita 3-0 per noi. Come sempre ci è mancato il gol. Abbiamo creato con il gioco 3-4 occasioni, ma non l'abbiamo buttata dentro. Con le grandi squadre poi perdi. Il Milan è più forte e ha giocato meglio, ma comunque ha vinto con due rigori, se c'erano". Ma il finalizzatore che manca, secondo Mihajlovic non arriverà: "Non mi aspetto niente, se non la crescita dei nostri giovani. Il gol ormai è un problema mentale". (ANSA).