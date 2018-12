Bologna-Milan 0-0 al primo tempo: zero occasioni e tanta noia

Regna la noia al Dall’Ara. Il Milan fa tanto possesso palla (sterile, ovviamente), ma non impensierisce mai Skorupski. Anzi, la parata più impegnativa è di Donnarumma, che poco prima della mezzora disinnesca un tiro velenoso di Palacio. Zero palloni giocabili per le punte, tanti passaggi in orizzontale, Suso spesso impreciso, Calhanoglu ancora fuori dal gioco: i rossoneri fanno una gran fatica a creare occasioni. Una squadra senza idee, incapace fin qui di scardinare la difesa - tutt’altro che solida - del Bologna.