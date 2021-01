Bologna-Milan, la moviola della Gazzetta: "Giusti i due rigori"

"Ci sono entrambi i calci di rigore assegnati al Milan". Non ha dubbi La Gazzetta dello Sport in merito ai due episodi che hanno causato i due penalty in favore del Milan: "Al 24esimo, su retropassaggio di Barrow, Dijks si vede scavalcato da Leao. La trattenuta è evidente e impedisce al portoghese undici metri. Nella ripresa, al 54esimo, su lancio lungo di Leao, Soumaoro salta in modo scomposto e tocca la palla prima con un braccio e poi con l’altro: inevitabile il fischio".