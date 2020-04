Bologna, nuovo nome per la corsia destra: Davide Calabria del Milan

Il Bologna guarda in casa Milan per rinforzare la corsia destra di difesa, con il conseguente trasferimento di Takehiro Tomiyasu al centro, per la prossima stagione. L'obiettivo dei rossoblù è Davide Calabria, classe '96, in uscita dal Milan e che Sinisa Mihajlovic ha allenato e lanciato in prima squadra quando sedeva sulla panchina rossonera. Lo riferisce Il Resto del Carlino.