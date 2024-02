Bologna, riscatto possibile per Saelemaekers: servono 9 milioni

vedi letture

Quando a Thiago Motta fu proposto Alexis Saelemaekers non ci mise più di due secondi a dire sì perché conosceva le attitudini dell'esterno ex Milan e sapeva che avrebbe potuto fare bene. Il belga prima andava convinto, ora sta benissimo dov'è e vuole restare a Bologna. Il club rossoblù lo ha acquistato la scorsa estate in prestito per 500mila euro, fissando il riscatto a 9 milioni di euro. Il prezzo è alto, ma l'idea di confermarlo, nonostante questo, c'è.

Tre delle prossime quattro partite saranno in casa per il Bologna e in questo lasso di tempo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Saelemaekers è chiamato a proseguire il suo buon periodo e convincere gli emiliani della bontà di poter restare. Anche perché finora in 16 presenze ha segnato solo un gol e, malgrado sia utile, serve qualcosa in più per spendere quelle cifre.

Intanto lui si gode il momento, come dichiarato poco tempo fa: "Siamo una grande famiglia e si vede sul campo - ha detto Alexis -. Anche quando siamo messi un po’ più male non molliamo. Io qui mi sento molto bene, è tutto il club che mi ha aiutato e spero di continuare così. Se sogniamo l’Europa? Certo. Ci sono tanti giocatori di qualità qui, anche in panchina. Per l’Europa vediamo di partita in partita, io ovvio che ci creda altrimenti non sarei qui".