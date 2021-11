Bonan: "A Firenze nonostante il risultato il Milan ha dimostrato di essere vivo"

Alessandro Bonan, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato così il momento dei rossoneri, tra Fiorentina ed Atletico Madrid: “Il Milan per passare in Champions deve vincerle tutte e due, quello è chiaro. La risposta che hanno dato i rossoneri a Firenze è, sotto il profilo del risultato, negativa. Ma il Milan ha dimostrato di essere il vivo. Ha pagato anche un fatto, che la Fiorentina in tutte queste settimane si era un po’ allenata a giocare una partita diversa rispetto a quelle che aveva giocato bene, ma perdendole, contro altre grandi: mi riferisco ad esempio a quelle con Inter e Napoli. Quindi ha pagato l’aver affrontato una squadra ostica, robusta, con un impianto di gioco importante come la Fiorentina, e anche gli errori individuali. Theo Hernandez ha commesso un errore in un momento molto importante, perché forse il Milan ce la faceva a recuperare la partita. Per non parlare ovviamente dell’errore commesso in difesa con Tatarusanu, e qualcuno dice anche con Gabbia”.