Bonan avverte il Milan: "La Fiorentina ha talento, occhio alle sue ripartenze improvvise. Se i rossoneri non restano compatti..."

vedi letture

Presente negli studi di SkySport24, Alessandro Bonan ha rilasciato queste parole in vista di Milan-Fiorentina di sabato sera alle 20.45 a San Siro: "In questo momento, escludendo Inter e Napoli, le squadre da evitare per me sono Bologna e Fiorentina. Il Milan affronterà proprio i viola, è una bella prova del nove per la squadra di Sergio Conceiçao. La Fiorentina ha talento, è forte in difesa e poi ha ripartenze improvvise che fanno male agli avversari soprattutto con Kean e ora anche con Gudmundsson, che i viola hanno finalmente ritrovato.

Il Milan ha il difetto di disunirsi, se non rimane compatto rischia sempre l'imbucata. Contro l'inter ha fatto una partita più che dignitosa e dovrà ripeterla anche contro la Fiorentina per evitare brutte sorprese".