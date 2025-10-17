Bonanni su Leao: "Occasione importante contro la Fiorentina"
L'ex calciatore Massimo Bonanni, intervenuto a TMW Radio, ha parlato così di Milan-Fiorentina: "Il centrocampo del Milan rimane un ottimo reparto nonostante gli infortuni. Davanti Leao rimane invece un punto interrogativo e penso che per lui la sfida con la Fiorentina sarà un'occasione veramente importante. Si sta giocando una fetta del proprio futuro".
Questo il settimo turno di campionato che si giocherà tra il 18 e il 20 ottobre:
SABATO 18 OTTOBRE
ore 15, Lecce-Sassuolo
ore 15, Pisa-Hellas Verona
ore 18, Torino-Napoli
ore 20.45, Roma-Inter
DOMENICA 19 OTTOBRE
ore 12.30, Como-Juventus
ore 15, Genoa-Parma
ore 15, Cagliari-Bologna
ore 18, Atalanta-Lazio
ore 20.45, Milan-Fiorentina
LUNEDÌ 20 OTTOBRE
ore 20.45, Cremonese-Udinese
