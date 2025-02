Bondo al Milan, Colombo: "Cosa ha smosso Galliani? Il giocatore spingeva e una mozione degli affetti"

All'indomani della chiusura della sessione invernale di calciomercato, il giornalista Carlo Pellegatti ha ospitato sul suo canale YouTube la collega ed esperta di mercato Monica Colombo, firma del Corriere della Sera, che ha offerto il suo punto di vista sulle ultime ore molto calde del Milan inq uesta finestra di gennaio che ha portato in dote una vera e propra rivoluzione a Milanello, tra acquisti e cessioni importanti.

Le parole di Monica Colombo sulla trattativa per Warren Bondo: "L’operazione Bondo è decollata ieri nel tardo pomeriggio. Cosa ha smosso Galliani? Io credo due fattori: il giocatore spingeva per andare via e non puoi impedirgli di realizzare la sua ambizione, o meglio, ci ha provato quando è stato chiesto dalla Fiorentina ma quando è arrivato il Milan c’è stata una mozione degli affetti. Per tutta una serie di rapporti professionali e personali, poi un qualche beneficio ne ha tratto: i prestiti di Palacios e Zeroli, per esempio. Certo è che se oggi uno legge i profili social dei vari siti che seguono il Monza è una depressione unica: delle otto partenze, quattro sono relative alla dorsale della squadra: Marì, Maldini, Bondo e Djuric".