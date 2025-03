Bondo dopo l'esordio: "L'odio si trasforma in determinazione, la determinazione in successo"

La partita di sabato pomeriggio contro il Lecce ha visto l'esordio in rossonero di Warren Bondo, schierato dal primo minuto dal tecnico Sergio Conceicao e rimasto in campo fino al raddoppio dei salentini. Ciononostante la sua prestazione è stata globalmente sufficiente, il che fa credere che da qui alla fine della stagione ci sarà ancora spazio per l'ex Monza.

Al termine della partita, sul suo profilo Instagram, Warren Bondo ha condiviso le sue emozioni post debutto con un aforisma: "L'odio si trasforma in determinazione, la determinazione si trasforma in successo!"