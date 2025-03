Bondo titolare a Lecce. Il francese a MTV: "Esordire con questa maglia è una cosa grande"

Esordio con la maglia del Milan per Warren Bondo. Il centrocampista, arrivato l'ultimo giorno di mercato dal Monza, fino a oggi non aveva giocato nemmeno un minuto in rossonero ma stavolta Sergio Conceiçao gli concederà una chance addirittura da titolare. Ecco le sue parole a Milan TV:

"Sono contento per me e la mia famiglia. È una cosa grande. Da quando sono arrivato qui, sono stato accolto bene, ho preso il ritmo e il mister mi ha dato fiducia. Per me oggi è una gara dura ma voglio far bene per vincere".