Bonera vs Fiorentina: tre successi e tre sconfitte in rossonero

Daniele Bonera, con la maglia del Milan, ha affrontato la Fiorentina in sei occasioni. Il bilancio è assolutamente in parità: tre vittorie per i rossoneri e tre successi per i viola. L'ultimo successo con in campo l'ex difensore bresciano risale al 2014, quando il Diavolo sbancò 2-0 il Franchi con Seedorf in panchina.

