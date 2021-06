Boquete: "In Italia non esistono attaccanti come Giacinti. La lettera di Gazidis ci ha toccate"

Ospite di "Milan Talk" sul canale ufficiale di Twitch del club rossonero, Veronica Boquete, centrocampista classe '87, ha parlato così della sua annata con la squadra femminile, e non solo:

Sulla finale persa: “È stata nella nostra testa per diversi giorni. È una cosa che succede nel calcio. Ora dobbiamo solo riposarci”.

Sulla lettera di Gazidis: “È stata bella. È una lettera che ci ha toccate. È un’altra motivazione per il prossimo anno, soprattutto in vista della Champions League”.

Su Maldini in campo per consolare le ragazze: “Per noi è stato speciale. Conosce le emozioni che si provano e con le sue parole ci ha aiutato. I dirigenti sono stati orgogliosi di noi, queste cose possono capitare in questo sport”.

Sullo stadio intitolato a lei: “Ho pensato ‘voi siete pazzi’. Non ho mai immaginato che lo stadio della mia città fosse intitolato a me. È veramente speciale. Penso che non rappresenti il mio nome, ma il mio essere donna. C’è stato un grande cambio di mentalità”.

Sul tornare a giocare col pubblico: “È stato bellissimo. Guardare le facce della gente è una cosa che ci eravamo dimenticati. I tifosi sono una forza extra. In certi momenti della partita sono fondamentali”.

Sul parlare molto in campo: “Questa è una parte del mio calcio e del mio modo di giocare. L’esperienza mi aiuta. Certe volte, guardando le altre, penso che dovrei stare zitta (sorride, ndr)”.

Sul gruppo: “Per me l’ambientamento è stato facile. Ho trovato delle persone speciali, vere, che vogliono essere migliori”.

Sul numero di maglia: “Ho sempre giocato col 21 o col 9. Sto negoziando con Valentina (Giacinti, ndr) e Giorgia (Spinelli, ndr) per cambiare (ride, ndr), ma penso di no. Resterò con l’87”.

Sulla Champions Femminile: “Dobbiamo fare i preliminari, che sono due turni. L’ultimo sarà difficile perché ci potrebbero essere delle squadre di livello come Real Madrid e Arsenal. Iniziamo il 7 di luglio, ma siamo già molto motivate”.

Sull’essere la Zlatan della squadra: “Qualche volta scherzo con loro su questa cosa. Ma lui è di un altro livello”.

Sulle squadre che vorrebbe affrontare in Champions: “Spero in finale contro qualsiasi squadra (ride, ndr). Magari con qualche spagnola o con qualche mia ex-squadra. Sarebbe speciale”.

Sul calcio femminile all’estero: “È vero che in Italia il calcio femminile sta iniziando ora. Qui si è qualche anno indietro rispetto agli altri Paesi d’Europa. Però sta crescendo, grazie soprattutto ai grandi club che stanno creando le squadre. Bisogna avere pazienza... e più visibilità”.

Sui riti scaramantici pre-partita: “Fino a qualche anno fa li facevo, ora non più. Ho anche perso delle finali facendoli (ride, ndr)”.

Sulla partita più bella di quest’anno: “La semifinale di coppa contro l’Inter. Ho fatto i miei primi due gol con la maglia del Milan in un derby e poi siamo andate in finale”.

Su Giacinti: “Non ci sono attaccanti così forti in Italia come lei. Aiuta la squadra e segna facilmente. Spero di giocare più vicino a lei l’anno prossimo”.