Borghi analizza in vista di Napoli-Milan: “Rossoneri in flessione, Napoli in ascesa”
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Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha commentato il prossimo big match che vedrà i rossoneri affrontare il Napoli. Queste le sue parole:
"Il Napoli ha messo la testa avanti, il Milan l'ha rimessa e dopo la sosta ci sarà lo scontro diretto. Scontro diretto che darà indicazioni in questo senso e che vale la qualificazione alla Champions perchè chi vince, stando così le cose, ha un piede e otto noni in Champions League. A giudicare dall'immagine data ieri è il Napoli che sta meglio anche se le cose possono cambiare con due settimane di sosta. Dico questo perchè mi pare che il Napoli sia in ascesa e il Milan in fase di flessione, anche se ripeto può valere oggi ma non rifletterà magari sulla partita di pasquetta"
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