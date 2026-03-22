Rigore Pavlovic, Ravezzani: "Giusto darlo contro il Milan, così come avevo trovato giusto quello avuto da Gimenez con la Fiorentina"

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Fabio Ravezzani, giornalista e direttore televisivo è intervenuto così sul proprio account "X" Dopo Milan-Torino 3-2. Il commento, mai banale di Ravezzani dopo la partita disputata dai rossoneri:

"Avrei dato il rigore contro il Milan così come avevo trovato giusto quello avuto da Gimenez con la Fiorentina. Invece non ho capito il rigore per la Juve: azione concitata, contatto con Vlahovic, non volontà di colpire il pallone. Non mi sembra un grave ed evidente errore".

Avrei dato il rigore contro il Milan così come avevo trovato giusto quello avuto da Gimenez con la Fiorentina. Invece non ho capito il rigore per la Juve: azione concitata, contatto con Vlahovic, non volontà di colpire il pallone. Non mi sembra un grave ed evidente errore. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) March 21, 2026

LE PAROLE DI MISTER ALLEGRI

"Il Torino nel primo tempo ha fatto un bel blocco centrale e noi forzavamo un po' troppo la giocata dentro. Abbiamo sofferto. Dopo il vantaggio, si doveva difendere meglio. Nel secondo tempo i ragazzi sono stati bravi, perché, quando prendi il pareggio a 30 secondi dalla fine del primo tempo e dopo il ko con la Lazio, non era facile fare un secondo tempo così. Sofferenza finale? Quella ci sta sempre, ma il recupero è stato giocato bene, abbiamo giocato in avanti conquistato palla e falli. Dopo il 3-1, abbiamo fatto un possesso palla, ma dovevamo stare un po' più tutti in movimento".