Milan, ancora zero gol dagli attaccanti: la classifica marcatori dei rossoneri

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Ieri sera il Milan ha battuto il Torino per 3-2 in una partita che, dopo un inizio difficile, è completamente cambiata nel secondo tempo e ha portato i rossoneri alla vittoria e alla conquista fondamentale dei tre punti. Sui tre gol segnati, non pochi, nessuno è arrivato dalla coppia d'attacco titolare, Pulisic-Fullkrug, e dai loro sostituti, Gimenez e Nkunku. Un dato che non fa altro che evidenziare sempre di più il problema del Milan non tanto nel trovare la via del gol, ma di farlo con continuità con i propri terminali offensivi. In merito a questo, vediamo come si è aggiornata la classifica marcatori dei rossoneri di questa stagione.

CLASSIFICA MARCATORI MILAN:

1. Leao: 9 gol (2 su rigore)

2. ⁠Pulisic: 8 gol

3. ⁠Nkunku: 5 gol (3 su rigore), Rabiot: 5 gol

4. ⁠Pavlovic: 4 gol

5. ⁠Loftus-Cheek: 3 gol

6. ⁠Bartesaghi, Modric, Fofana, Saelemaekers: 2 gol

7. ⁠Athekame, De Winter, Estupinan, Füllkrug, Ricci: 1 gol