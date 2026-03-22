Milan, ancora zero gol dagli attaccanti: la classifica marcatori dei rossoneri
Ieri sera il Milan ha battuto il Torino per 3-2 in una partita che, dopo un inizio difficile, è completamente cambiata nel secondo tempo e ha portato i rossoneri alla vittoria e alla conquista fondamentale dei tre punti. Sui tre gol segnati, non pochi, nessuno è arrivato dalla coppia d'attacco titolare, Pulisic-Fullkrug, e dai loro sostituti, Gimenez e Nkunku. Un dato che non fa altro che evidenziare sempre di più il problema del Milan non tanto nel trovare la via del gol, ma di farlo con continuità con i propri terminali offensivi. In merito a questo, vediamo come si è aggiornata la classifica marcatori dei rossoneri di questa stagione.
CLASSIFICA MARCATORI MILAN:
1. Leao: 9 gol (2 su rigore)
2. Pulisic: 8 gol
3. Nkunku: 5 gol (3 su rigore), Rabiot: 5 gol
4. Pavlovic: 4 gol
5. Loftus-Cheek: 3 gol
6. Bartesaghi, Modric, Fofana, Saelemaekers: 2 gol
7. Athekame, De Winter, Estupinan, Füllkrug, Ricci: 1 gol
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