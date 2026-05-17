Budel: "Troppo importante avere Modric in gruppo. Oggi una finale vera"

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Alessandro Budel, nel pre partita di Genoa-Milan su DAZN, ha fatto un po’ il punto della situazione in casa rossonera. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Durante la settimana Cardinale ha alzato la pressione:

“Io penso che i giocatori lo sapessero dell’obiettivo, ci sta che la società metta un po’ di pressione. Allegri ieri in conferenza ha provato a mettere acqua sul fuoco, a calmare gli animi. I giocatori comunque sono abituati a questo tipo di pressione, soprattutto alcuni".

Su Modric:

“Non si sa se potrà giocare o no ma è importante averlo nel gruppo. È una finale vera, ci sono altre due partite, ma è questa la più importante della stagione”.