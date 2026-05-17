VIDEO MN - Gerry Cardinale è arrivato a Marassi: seguirà Genoa-Milan

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Gerry Cardinale, proprietario del Milan, è arrivato allo stadio "Luigi Ferraris": assisterà dagli spalti alla gara tra Genoa e Milan

Le indiscrezioni della vigilia sono state confermate: Gerry Cardinale assisterà alla partita tra Genoa e Milan allo stadio. Il proprietario americano rossonero è arrivato in Liguria con un volo da Londra questa mattina e si è recato subito allo stadio "Luigi Ferraris", per sostenere la squadra nella prima delle due finali di questa stagione rossonera: con due vittorie il Milan è certo della Champions League. Appena arrivato allo stadio, Cardinale si è recato subito negli spogliatoi per stare accanto a squadra e allenatore.

Gerry Cardinale mancava in trasferta con la squadra dall'agosto del 2024, l'inizio della passata stagione: il Milan pareggiò 2-2 all'Olimpico contro la Lazio nella famosa gara dell'ammutinamento di Leao e Theo contro Fonseca. Di seguito il video dell'inviato di MilanNews.it che ha intercettato Cardinale all'ingresso dello stadio genovese: