550 volte Luka Modric: l’incredibile traguardo raggiunto in Milan-Torino

550 volte Luka Modric: l’incredibile traguardo raggiunto in Milan-TorinoMilanNews.it
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Oggi alle 19:00News
di Andrea La Manna

Come riporta Opta, con la titolarità di ieri sera di Luka Modric, maestro insostituibile di tutta l'orchestra rossonera, ha tagliato il traguardo delle 550 presenze nei top 5 campionati europei: dalla sua stagione d'esordio in questi tornei (nel 2008/2009 con il Tottenham), solo Greizamn dell'Ateltico Madrid na ha giocate più del 14 rossonero nello stesso periodo, ben 555. 

Ennesima dimostrazione, se ancora sono necessarie dimostrazioni, dell'eternità che questo fantastico giocatore e uomo rappresenta non solo per il Milan ma per tutto il mondo dello sport. Chissà che l'anno prossimo il numero possa aumentare ancora di più, magari sfiorando quota 600. 