Pellegatti esulta: “Trascinati da Rabiot, architetto di questa vittoria”
Nel post-partita di Milan-Torino, Carlo Pellegatti ha commentato così la partita nel suo canale YouTube:
"Trascinati da un grande Rabiot, l'architetto di questa vittoria per 3-2 sul Torino. Grande prestazione di Rabiot, il Milan è entrato in campo contratto, il Torino giostrava bene la palla senza essere pericoloso, il Milan invece faceva fatica a costruire ma si vedeva che le gambe e la palla erano pesanti. I primi venti minuti sembrava l'ultima mezz'ora della partita contro la Lazio. Poi per togliere ogni preoccupazione, ogni timore, per alleggerire le gambe, ha alzato la mano e ha detto 'Ci penso io', come tutti i grandi campioni. Al minuto 33 c'è un'invenzione perchè la palla era ferma, ha creato dal nulla, un tiro all'incrocio dei pali e grande parata del portiere. E li la partita è cambiata. Milan che poi sul finire del primo tempo, vedeva la palla ballare al limitare dell'area, e Pavlovic ha effettuato un tiro dal limite sotto la traversa"
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