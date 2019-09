Borghi: "Bennacer può dare qualche giocata in più rispetto a Biglia"

Stefano Borghi, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha detto la sua sulla figura di Bennacer, in panchina a Verona e in ballottaggio in vista del derby: "Bennacer al posto di Biglia può dare qualche giocata in più, magari un filo di muscolarità in meno, credo che questo rimane un problema del Milan e può soffrirlo nel derby anche nelle palle inattive, i muscoli e i centimetri non sono tantissimi. Bennacer per far arrivare il pallone coi tempi e gli spazi giusti risulta molto prezioso".