Borghi: "Correa surplus importante per il Milan, farebbe molto bene a fianco di Piatek"

Stefano Borghi, intervenuto sul suo canale YouTube, ha parlato di Angel Correa, attaccante dell'Atletico Madrid che piace ai rossoneri: "Può portare tante cose al Milan, al calcio italiano e al suo allenatore Giampaolo. Il dubbio che circola principalmente tra i tifosi rossoneri a riguardo di Correa è che segna poco. L'ultima stagione non è stata delle migliori, prorompente sul piano delle cifre sia di gol che di assist. Correa ha trovato in Simeone un maestro importantissimo e nel club una vera e seconda famiglia, il tecnico ha iniziato a lavorarlo quasi con l'occhio del papà, ha capito perfettamente quello che serviva a questo grandissimo talento, cresciuto per strada e bisognoso di essere plasmato. Corre ha tutto il potenziale possibile ma anche la necessità di essere indirizzato, credo che il percorso fatto in questi due anni all'Atletico Madrid sia stato di crescita importante, ma il gioco dell'Atletico ha delle dinamiche particolari e Correa, soprattutto nell'ultimo anno, è stato impostato come esterno offensivo di un centrocampo a quattro e non come seconda punta. Nel San Lorenzo agiva da attaccante vero e proprio, addirittura a volte come principale riferimento dell'attacco.

Credo che la possibile dimensione di Correa al Milan stia a metà fra queste due cose. Correa arriverebbe per essere la seconda punta e credo che questi possano essere le vesti ideali per questo giocatore che ha ancora dei margini di miglioramento ma che ha già dato delle dimostrazioni molto chiare, sia a livello di possibilità di arrivare a costruire l'occasione, è uno che si inserisce molto bene, gli manca di migliorare un filino la finalizzazione, ma è anche uno che dà la giocata, vede la possibilità di verticalizzare e mandare in porta il compagno. E' un giocatore che potrebbe fare molto bene al fianco di Piatek per quello che è il calcio di Giampaolo, la seconda punta è chiamata a fare tante cose. A livello di profilo Correa metterebbe un surplus importante nell'attacco del Milan".,